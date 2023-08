Mosca multa Google Ecco come la guerra raggiunge anche l' informazione

... che sembra godere dell'appoggio di Pechino e, abbia fretta di gestire la questione", ha ... Motivo per cui aveva ricevuto unadi 4 mila dollari. Nel corso di quest'anno sarebbe dovuto ...'Questa è finzione, bugie e calunnie contro di me.' Il tribunale distrettuale di Tverskoy diha ritenuto Kvachkov colpevole di 'screditare' le forze armate russe e gli ha inflitto unadi ...E mentre in quell'occasione l'Uefa aveva punito il Fenerbahce con unae parziale chiusura ... È il caso di alcuni tifosi del Lech Poznan con quelli dello Spartak, uniti anche da un'...

Video di guerra, Mosca multa (anche) Google Ticinonline

MOSCA (Reuters) - La Russia ha multato Google per 3 milioni di rubli per non aver cancellato quelle che ritiene essere informazioni false sulla sua "operazione militare speciale" in Ucraina, come la c ...Offensiva nei confronti di diversi siti e social media occidentali. Il 15 agosto sanzionate anche Reddit e Wikimedia: multe da 2 milioni ...