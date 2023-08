Morti due giovani finanzieri dopo una caduta in cordata | tragedia in Friuli | l’incidente durante l’addestramento

(Di giovedì 17 agosto 2023)sulle Alpi Giulie. Duedi 28 e 30 anni del Sagf, impegnati in un’attività ufficiale di addestramento, sono sonoieriessere caduti mentre stavano risalendo la via Piussi, un sesto grado che percorre il verticale pilastro Nord, inuna via sul Monte Mangart, in, al confine tra Italia e Slovenia. A darne notizia è stato il Soccorso Alpino delVenezia Giulia. Le vittime sono Giulio Alberto Pacchione, 28 anni, di Teramo, e di Lorenzo Paroni 30 anni, di Montereale Valcellina (Pordenone), entrambi in servizio a Tarvisio. Entrambi facevano parte anche della stazione di Cave del Predil del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Paroni era già un Tecnico del Soccorso Alpino, mentre Picchione era un aspirante ...

Montagna:finanzieri, indaga procura Udine La procura di Udine ha aperto una inchiesta sulla morte di Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni, ifinanzieri in servizio a Tarvisio precipitati ...finanzieri, un 28enne e un 30enne, sonodopo essere precipitati durante una salita in cordata sul Monte Mangart, nel cuore delle Alpi Giulie Occidentali. A morire sono stati i finanzieri ...La perdita deigiovani è ancora più dolorosa per la fatalità che ha colpito proprio dei conoscitori della montagna esperti delle tecniche del soccorso. La tragedia sia monito per quanti invece ...

Tragedia in Friuli, morti 2 finanzieri durante una cordata RaiNews

L’incidente sul monte Mangart, a perdere la vita Giulio Alberto Pacchione, 28 anni, di Reggio Emilia e Lorenzo Paroni, 30 anni, di Montereale Valcellina ...Tragedia in montagna in Friuli, dove due finanzieri soccorritori, di 28 e 30 anni, sono morti dopo essere caduti in parete ...