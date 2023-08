Morti due finanzieri durante una cordata sulle Alpi Giulie

(Di giovedì 17 agosto 2023) TARVISIO (ITALPRESS) – Duee soccorritori del Soccorsono sonomentre salivano inuna via sul Monte Mangart,al confine tra Italia e Slovenia. La notizia è arrivata nel cuore della notte, intorno alle 2:15, con il ritrovamento dei corpi senza vita alla base della parete del Piccolo Mangart di Coritenza, dove da ieri mattina Giulio Alberto Pacchione, 28 anni di Reggio Emilia, e Lorenzo Paroni, 30 anni di Pordenone, entrambia Tarvisio, stavano risalendo la via Piussi, una via di sesto grado che percorre il verticale pilastro Nord. I due erano in attività ufficiale di addestramento comeed erano attesi in caserma in serata. Trattasi dunque a tutti gli effetti di ...

TARVISIO. Due finanzieri del Sagf, impegnati in un'attività ufficiale di addestramento, sono morti per una caduta in parete mentre salivano in cordata una via di notevole difficoltà nel cuore delle ...