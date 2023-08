Morti due finanzieri durante una cordata sulle Alpi Giulie

(Di giovedì 17 agosto 2023) TARVISIO (ITALPRESS) – Duee soccorritori del Soccorsono sonomentre salivano inuna via sul Monte Mangart,al confine tra Italia e Slovenia. La notizia è arrivata nel cuore della notte, intorno alle 2:15, con il ritrovamento dei corpi senza vita alla base della parete del Piccolo Mangart di Coritenza, dove da ieri mattina Giulio Alberto Pacchione, 28 anni di Reggio Emilia, e Lorenzo Paroni, 30 anni di Pordenone, entrambia Tarvisio, stavano risalendo la via Piussi, una via di sesto grado che percorre il verticale pilastro Nord. I due erano in attività ufficiale di addestramento comeed erano attesi in caserma in serata. Trattasi dunque a tutti gli effetti di ...

Le vittime avevano 28 e 30 anni. La procura di Udine ha aperto un'inchiestafinanzieri soccorritori sonomentre salivano in cordata una via nel cuore delle Alpi Giulie Occidentali, sul Monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia. I corpi senza vita sono stati ...TARVISIO -finanzieri e soccorritori del Soccorso alpino sonomentre salivano in cordata una via sul Monte Mangart, sulle Alpi Giulie al confine tra Italia e Slovenia. La notizia è arrivata nel cuore ...finanzierisulle Alpi. Ierano impegnati in un'attività ufficiale di addestramento : sonoper una caduta in parete mentre salivano in cordata. La caduta su una via di notevole ...

Tragedia in Friuli, morti 2 finanzieri durante una cordata RaiNews

Tragedia in Friuli nella notte tra mercoledì e giovedì: due finanzieri soccorritori, di 28 e 30 anni, hanno perso la vita mentre salivano in cordata una via nel cuore delle Alpi Giulie Occidentali, ...Le vittime avevano 28 e 30 anni. La procura di Udine ha aperto un'inchiesta ...