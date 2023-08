(Di giovedì 17 agosto 2023) MILANO – Dopo il grandissimodel “GoGo!nei palasport”, ilnei palazzetti dello sport che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out, e dopo l’indimenticabile partecipazione a Italia Loves Romagna, il concerto benefico a sostegno delle popolazioni alluvionate,è inL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:in concerto a Mont’Alfonso sotto le stelle I NOFX annunciano il loro scioglimento: l’addio è ufficiale Firenze Rocks annuncia The Reytons e d4vd per il 18 giugno Colla Zio a Firenze per presentare il primo album Oblivion Rhapsody al teatro Duse di Bologna Spoleto Jazz ...

MILANO " Dopo il grandissimodel 'Go Gianni Go!nei palasport', il tour nei palazzetti dello sport che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out, e dopo l'indimenticabile partecipazione a ...... tu sei stata la migliore di tutti!" Io ho realizzato soltanto dopo cosa fosse, come ... e ricordiamo tra le altre in Italia, Amatrice, Rigopiano, Genova dopo il crollo del ponte, ma ...Giulianova. Dopo il grandissimodel GO GIANNI GO!NEI PALASPORT , il tour nei palazzetti dello sport che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out, e dopo l'indimenticabile partecipazione a ...

Morandi, successo per il tour “Go Gianni Go! Estate 2023” L'Opinionista

MILANO – Dopo il grandissimo successo del "Go Gianni Go! Morandi nei palasport", il tour nei palazzetti dello sport che ha animato tutto il mese di marzo a ...Un’atmosfera di allegria e divertimento ha caratterizzato la Festa del Mare, evento organizzato dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni. L’iniziativa, che si è tenuta giorno 11 agosto in local ...