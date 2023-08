(Di giovedì 17 agosto 2023) Milano, 17 ago. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri, a, comune della provincia diBrianza, una pattuglia di carabinieri, nel transitare in piazza Vittorio Veneto, ha notato un ragazzo seduto suldel santuario del Santo Crocifisso. Insospettiti dal suo nervosismo, i militari hanno deciso di effettuare un controllo, scoprendo che si trattava di un operaio di 27 anni di origine pakistana con vari precedenti per spaccio. Sottoposto a perquisizione, il giovane è statocon 12 grammi di hashish suddivisi in varienascosti in una tasca interna del suo zainetto. Così è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La punta bosniaca, classe 1995, ha appena rinnovato con il, che però starebbe valutando di ... Maric già l'anno scorso non avevaspazio: il giocatore, che era reduce dalla buona ...11.05 - Il Galatasaray ha giàl'erede di Nicolò Zaniolo , destinato all'Aston Villa. I ... invece la pista alternativa porta all'italiano Andrea Petagna (classe 1995) del. In uscita l'...Juventus e Lazio hannol'accordo per la cessione e quindi il passaggio in biancoceleste di Nicolò Rovella. Il centrocampista italiano, rientrato in bianconero dopo il prestito al, si ...

Monza: trovato con dosi droga su sagrato chiesa Meda, 27enne denunciato La Gazzetta del Mezzogiorno

Milano, 17 ago. (Adnkronos) – Nel pomeriggio di ieri, a Meda, comune della provincia di Monza Brianza, una pattuglia di carabinieri, nel transitare in piazza Vittorio Veneto, ha notato un ragazzo sedu ...Milano, 17 ago. (Adnkronos) - Nella mattinata di ieri, pattuglie della squadra mobile e della squadra volanti della questura di Monza ...