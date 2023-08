Montaldo | continuano le ricerche del 21 enne che ha ucciso il padre ed un altro uomo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sono continuate purtroppo senza esito per tutta la notte letra i boschi attorno aMondovì, al confine tra Liguria e Piemonte, del 21che ieri haa coltellate iled unche era intervenuto per soccorrere la prima vittima. L'assassino, un giovane olandese ma di origine cinesi, soffre di disturbi psichiatrici è armato ed è considerato molto pericoloso dai Carabinieri. Il duplice omicidio ieri pomeriggio, scoppiato in casa dopo un litigio con il. Il giovane ha afferrato un coltello e ferito mortalmente l'per poi avventarsi con la stessa violenza contro il proprietario della casa dove la famiglia dell'omicida era in vacanza, uccidendo anche lui. A quel punto è fuggito nei boschi circostanti facendo perdere ...

le ricerche del 21enne di origini olandesi accusato di aver ucciso a coltellate il padre e un altro uomo, un amico di famiglia, aMondovì, un paese con poco più di 500 residenti in ...Da qualche giorno era ospite con il padre di una famiglia di amici che abitano a. L'uomo che li ospitava è stato portato in elicottero in ospedale ma purtroppo è deceduto in serata ...