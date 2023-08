Montagna | Ronzulli Fi | ' cordoglio per finanzieri morti in addestramento'

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Quando manifestiamo orgoglio per le donne e gli uomini che in, così come al mare e su tutto il nostro territorio, salvano vite e prestano soccorsi in condizioni di assoluto pericolo, troppo spesso dimentichiamo quanti sacrifici, dedizione e rischiosa preparazione ci siano dietro. Oggi piangiamo due giovani, Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchioni, che hanno perso la vita durante unsul pilastro del Piccolo Mangart, sulle Alpi Giulie. A nome mio e del gruppo parlamentare dei senatori di Forza Italia, desidero esprimeree vicinanza alle famiglie dei due militari e a tutto il corpo della Guardia di finanza". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia

I leader della politica hanno preferito il mare alla montagna. Le coste pugliesi le più gettonate. La ministra del Turismo è rimasta «a casa» in Versilia ...