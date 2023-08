Montagna | Rizzetto Fdi | ' il mio cordoglio alla Gdf e alle famiglie dei finanzieri morti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Le mie condoglianzedi Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni, i duementre risalivano in cordata il Monte Mangart. Sono vicino al corpo della Guardia di finanza eStazione Sagf di Tarvisio, in provincia di Udine, dove i due giovani erano in servizio. Ricorderemo la loro dedizione, professionalità e senso del dovere dimostrati in questi anni di attività". È quanto dichiara Walter, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della commissione Lavoro della Camera.