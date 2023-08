... la figlia, la sorella Arianna e il cognato, il ministro Francesco, per partire in ... La ministra per le riforme Elisabetta Casellati invece ha scelto la, Cortina. Per il leader di ...... la figlia, la sorella Arianna e il cognato, il ministro Francesco, per partire in ... La ministra per le riforme Elisabetta Casellati invece ha scelto la, Cortina . Per il leader ...... i leader dei principali partiti italiani hanno preferiscono il mare rispetto alla, non ... come il ministro dell'agricoltura Francescoal ministro per gli Affari Europei, il Sud e ...

Montagna: Lollobrigida, ‘cordoglio e vicinanza a familiari finanzieri’ Il Sannio Quotidiano

Da una breve tappa in Albania, al fresco delle Dolomiti a Cortina. Ma c'è anche chi è rimasto a Roma al lavoro. Per il Ferragosto leader e politici hanno prevalentemente preferito l’Italia e, in parti ...