(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "A nome mio personale e della Camera dei deputati, esprimoper ladei duesoccorritori in forza alla stazione Sagf di Tarvisio, in provincia di Udine, Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchione. Rivolgo alle loro famiglie, al comando generale e al soccorso alpino della Guardia di finanza le espressioni delle più sentite condoglianze". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo

Mentre il presidente della Camera Lorenzopasserà le vacanze sulla sponda veneta del lago di Garda. La ministra per le riforme Elisabetta Casellati invece ha scelto la, Cortina . Per ...Sempre ai piedi delladel Nettuno una famiglia proveniente dall'Ecuador ha spiegato come ... Inoltre, forse la mancanza di mare o diattorno sicuramente non aiuta. Ma nel corso di ...In caso di maltempo o di semplice nebbia, fenomeno non così raro in, cosa potrebbe ... l'escursionista è quel miserello che si porta il panino da casa e si riempie la borraccia alla, ...

Montagna: L. Fontana, 'profondo cordoglio per tragica scomparsa finanzieri' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “A nome mio personale e della Camera dei deputati, esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due finanzieri soccorritori in forza alla stazione Sagf di Tarvis ...Gol, canicola, agricoltura a rischio, corsi d’acqua in secca, città deserta. Le raccolte storiche del Carlino restituiscono un’estate in stile amarcord. Diventa iconica quella del 1982, con situazioni ...