«Monopattini | bici e scooter contromano nel primo tratto di Borgo Palazzo»

(Di giovedì 17 agosto 2023) LA PROTESTA. Nella parte compresa tra l’incrocio con via Camozzi e piazza Sant’Anna, quello della circolazione selvaggia dei velocipedi è un problema serio.

Tra le novità del nuovo Codice della strada c'è l'obbligo perelettriche di avere una assicurazione. Parliamo dell'Rc per i mezzi privati, perché quelli diffusi dalle società di bike - sharing che hanno riempito le vie delle nostre città sono ...D'altronde, offrono vantaggi indiscutibili rispetto alle auto e persino ai veicoli diffusisi di recente come leelettriche e i. Ne parliamo qui, fornendo una descrizione dei migliori ...Adesso anche suielettrici e sulleelettriche (novità di questo agosto dopo conferma in Consiglio dei Ministri, ndr). Rivalsa nelle assicurazioni, di cosa si tratta Anche la polizza ...

«Monopattini, bici e scooter contromano nel primo tratto di Borgo ... L'Eco di Bergamo

Dal disegno di legge presentato a giugno si è già arrivati al decreto legislativo. Scopriamo cosa dice il testo e cosa bisogna fare se si possiedono monopattini ed e-bike ...Valerio Bettoni: "Parecchi utenti di questo mezzo viaggiano ignorando le norme della circolazione, trascurando la segnaletica, andando contromano e creando pericoli per i pedoni e per i guidatori di v ...