Monete da 50 centesimi | controllale prima di darle via Questa vale centinaia di volte il suo valore

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 17 agosto 2023) Oggi andremo ad analizzare alcuni esemplari rari dimoneta che oramai, grazie anche all’inflazione galoppante sta diventando sempre più “piccola”. Questo nonperò per alcuni esemplari ricercati dai collezionisti che sono considerati rarissimi e preziosi, e dei quali parleremo nelle prossime righe, state con noi! La moneta da 50la conosciamo tutti. Creata da una lega metallica chiamata “oro nordico”, è una delle più famose ed iconiche da quando l’euro ha fatto il suo ingresso nelle nostre tasche, in quanto all’inizio fu punto di riferimento in termini dicon la nostra amata e compianta mille lire. Il dritto è unico per tutti i paesi, mentre il rovescio è personalizzato da ogni nazione aderente alla zona euro. Cinquanta. Attento a non farti sfuggire questi ...