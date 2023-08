Mondiali di atletica leggera | al via dal 19 agosto a Budapest L’Italia punta sugli ori olimpici di Tokyo e sulle giovani promesse

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Come per il nuoto, dove arrivavamo dai due anni migliori della nostra storia, anche per l’italiana iche si disputeranno asono carichi di aspettative. E il mondo avrà anche noi come avversari da superare, soprattutto in ottica Parigi 2024. Senza girarci troppo intorno: i due atleti italiani che tutti hanno nel mirino perché corrono per l’oro mondiale e olimpico del prossimo anno sono Marcell Jacobs, per i 100 metri, e Gianmarco Tamberi, per il salto in alto. Tamberi si avvicina all’apmento con l’unico titolo che gli manca in bacheca in una buona condizione fisica e con una discreta fiducia. Il salto a 2,34 realizzato dall’atleta marchigiano alla Diamond League di Chorzow è perfetto per arrivare in Ungheria pronto per sfidare il solito Mutaz Essa Barshim, ...