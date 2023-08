Mondiali atletica Budapest 2023 | italiani in gara giorno per giorno

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tutti gliinaidileggera di, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Grande attesa per la rassegna iridata nella località ungherese, che assegnerà 49 titoli tra strada, pista e pedane, ma attenzione anche a tempi e misure che possono valere la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia proverà a migliorarsi rispetto all’edizione di Eugene dello scorso anno, dove sono arrivate due medaglie grazie a Massimo Stano (oro nella 35km di marcia) e ad Elena Vallorti(bronzo nel salto in alto), assente quest’anno causa infortunio. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e medagliere aggiornati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma ...

... e dopo le sommarie conferme avute nel corso del 2022 traed Europei, nella capitale ... teatro di un' Olimpiade dalla quale l'italiana conta di portar via altri metalli pesanti. Del ...... France, on June 8, 2023 - Photo Jean - Marie Hervio / KMSP (Photo by HERVIO Jean - Marie / KMSP / KMSP via AFP) Marcell Jacobs a Sky alla vigilia deidileggera di Budapest "Sono ...leggi anche Alla scoperta di Budapest: sabatoal via

Da sabato 19 a domenica 27 agosto si disputano a Budapest, Ungheria, i campionati del mondo di atletica leggera. Tutte le gare giorno per giorno ...Budapest, 17 ago. – (Adnkronos) – Dopo una stagione segnata dagli infortuni, Marcell Jacobs si prepara a tornare in pista in occasione dei Mondiali di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto e in d ...