Monarch | Legacy of Monsters | le foto della serie ambientata nell' universo di Godzilla in arrivo su Apple TV+

(Di giovedì 17 agosto 2023)TV+ ha condiviso online le primeof, il progetto ambientato nel Monsterverse con al centro lo scontro trae i Titani.TV+ ha condiviso le primenel Monsterverse e che racconterà la battaglia trae i Titani, svelandone inoltre il titolo ufficiale:of. Per ora il progetto, che vede nel suo cast anche Kurt e Wyatt Russell, non ha ancora una data di uscita prevista per il debutto in streaming. Di cosa parla laLa sinossi ufficiale di: ...

La serieof Monsters includerà anche Godzilla e vedrà Kurt e Wyatt Russell nello stesso ...... in questi minuti Apple TV+ e Legendary hanno svelato le prime immagini ufficiali della nuova serie live - action di Godzilla , rivelando anche il titolo ufficialeof Monsters .

