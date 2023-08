Miriam Leone | le 5 migliori serie televisive in cui ha recitato

(Di giovedì 17 agosto 2023)è una delle attrici italiane più ricercate. La sua carriera è in costante ascesa. Dal trionfo a Miss Italia è stata protagonista di tantissimi progetti per il cinema e la televisione. Ora che è incinta, e ha mostrato le prime foto del suo pancione, si appresta a vivere un ulteriore cambiamento nella sua vita. A ottobre potremo apprezzaresu Disney Plus ne I Leoni di Sicilia,che racconta la storia della famiglia Florio, in cui interpreta il personaggio di Giulia, donna forte e fiera. Ripercorrendo la carriera televisiva diabbiamo provato a fare una classifica delle cinquea cui l’attrice siciliana ha preso parte. Ecco la top 5: Non uccidere: ...

Il 31 agosto prima data del cinema all'aperto con la proiezione di Corro da te con Pierfrancesco Favino e, single e affascinante, Gianni è un seduttore seriale. La sua vita però è ...... durante i quali si sono succedute dive come Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Lucia Bosè o, in tempi più recenti, Anna Valle, Francesca Chillemi e. E per celebrarlo nel migliore dei modi,...Il 31 prima data del cinema all'aperto con la proiezione di Corro da te con Pierfrancesco Favino e, single e affascinante, Gianni è un seduttore seriale. La sua vita però è destinata a ...

Miriam Leone incinta, le prime foto con il pancino TGCOM

Storia, biopic di grandi personaggi, da Mameli a Leopardi (in via di definizione con la regia di Sergio Rubini una produzione prodotta da Ibc movie per Rai Fiction) period drama tratti da saghe letter ...Sabato 19 agosto a Filacciano e domenica 20 agosto ad Anzio si assegnano i titoli di Miss Cinema Roma e Miss Cinema Lazio, in una “due giorni” dedicata al cinema che vuole omaggiare Federico Fellini e ...