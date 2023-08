Milano | calci e pugni a un 16enne per rapinarlo | arrestato il trapper di San Siro Dahirvè – Il video

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilè statoinsieme a un complice dai carabinieri dicon l’accusa di aver aggredito conunlo scorso gennaio per rubargli portafoglio e cellulare. È stata la stessa vittima, un ragazzo di origine egiziana, a riconoscere gli aggressori attraverso i social e ora, su ordine del gip dei minori, sono stati trasferiti nel carcere minorile di Roma. Il 7 gennaio scorso in tre avevano avvicinato il ragazzo nell’ascensore della stazione Segesta della metropolitana della linea lilla, lo avevano portato fuori e minacciato per rubargli il portafogli e il telefono. Il ragazzo aveva reagito ed era stato quindi colpito condai tre complici, perdendo conoscenza e rimediando un trauma ...

Sono finiti in carcere i due giovani che a gennaio avevano aggredito a Milano un 16enne per rapinarlo, riempiendolo di botte e facendogli perdere i sensi.