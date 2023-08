...ile l'Inter . La Roma vorrà entrare in Champions. La , esclusa dalle Coppe darà tutto in campionato . Nel gruppo però c'è anche la Lazio e, tra le sorprese, indicherei l' Atalanta "....... con la Serie A sfumata proprio sul più bello contro il Cagliari di Claudio, il Bari ha il ... Davanti, tra i volti nuovi, c'è sicuramente Nasti, centravanti scuolache ha impressionato con ...... che è stato sacrificato dala suon di soldi per accasarsi al Newcastle fresco di ritorno in ... il Leicester appena retrocesso che ha consacrato definitivamente Claudioe che, per tornare ...

Milan, Ranieri sullo scudetto: “Per il Napoli sarà difficile rivincere” Pianeta Milan

Manca sempre meno alla partenza della Serie A e le squadre sono in griglia per iniziare la corsa. C'è chi parte in pole position e chi invece dalle retrovie, ma la strada è lunga. A fare un bilancio o ...La Serie A è pronta a riaprire i battenti: ecco chi, secondo l’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, si gioca lo Scudetto Il Cagliari si avvicina all’esordio in campionato. La squadra rossoblù gio ...