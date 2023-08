(Di giovedì 17 agosto 2023) Giovanni, ex giocatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'ex compagno di squadra Gianni

Al10 anni, "Emozioni indelebili, ma non mi risponde più"La Sampdoria, pezzo della sua vita, e il, maglia che per lui vale un'autentica seconda pelle. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Giovanni. Schiettamente: basta l'arrivo di Pirlo per risolvere ogni ...Al10 anni, "Emozioni indelebili, ma non mi risponde più"

Milan, Lodetti: “Rivera era l’idolo dei tifosi, ma anche dei giocatori” Pianeta Milan

'La Domenica Sportiva' del 4 gennaio 1970. Lello Bersani intervista Gianni Rivera sulle possibilità di vittoria della nazionale italiana ai Mondiali messicani. Il Golden Boy del Milan risponde diploma ...Rivera 80, l'aneddoto di Lodetti sulla finale di Champions del 1969 Gianni Rivera compierà 80 anni nella giornata di domani e il suo ex compagno al Milan Giovanni Lodetti ha parlato del Golden Boy un ...