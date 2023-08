Milan di sasso | arriva il no secco | salta il colpo

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ilha messo nel mirino un nuovo centrocampista ma la strada è in salita: il club si vuole opporre alla sua partenza. Ha ancora fame il. Il club, dopo aver regalato a Stefano Pioli 8 nuovi acquisti, conta di prendere ulteriori rinforzi per il centrocampo entro il 31 agosto. Prima di procedere, però, dovrà necessariamente sfoltire la rosa: in lista di sbarco, in particolare, ci sono due esuberi ed un titolare che, a sorpresa, ha deciso di lasciare la compagnia per trasferirsi in una società straniera. Parliamo di Rade Krunic, divenuto l’oggetto del desiderio del Fenerbahce. I turchi in queste ore sono tornati all’assalto, mettendo sul piatto 7 milioni ed un ricco quadriennale da oltre 3 milioni netti all’anno. Il bosniaco spinge per andare tuttavia il management guidato da Gerry Cardinale ne chiede almeno 10. Anche Charles De Ketelaere ha le ...