Milan | caccia al centrale | per Pellegrino è duello con la Samp Cifre e alternative

"Eraal 13, in onda su Telemilano. Parlavo di calcio, invitavo anche gli arbitri e ...Promosso dal Palazzo della politica dove Rivera ha incrociato il Cavaliere che gli chiuse le porte delNon tramonta Lukaku in attacco, anche ildi una punta per Pioli: piace Broja del Chelsea. La Roma invece, oltre a Zapata punta Abel Ruiz. Calciomercato, tutte le trattative e le news ...Tra tre giorni ricomincia il campionato: il Napoli affidato a Rudi Garcia cerca il bis, la Juve vuole e deve riscattare due anni senza trofei, Inter eper la seconda stella. Ma non solo: le ambizioni dell'Atalanta, le possibilità di Lazio e Roma per un posto in Champions.

Milan a caccia dell'attaccante, sondaggio con la Juve per Kean - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan deve fronteggiare numerosi club rivali per la corsa al centrocampista che sta facendo impazzire tutti con la maglia del Lille.I rossoneri pensano a un'offerta in prestito oneroso e diritto di riscatto, ma il preferito resta Broja del Chelsea ...