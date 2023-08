Migranti | naufragio al largo di Capo Verde | oltre 60 morti

(Di giovedì 17 agosto 2023) (Adnkronos) – Più di 60sarebbero annegati dopo il, aldi, del peschereccio in legno sul quale erano partiti dal Senegal, dalla località di Fass Boye, a nord di Dakar, lo scorso dieci luglio, più di 40 giorni fa. Lo ha denunciato l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. A bordo del gozzo erano state caricate più di 100 persone. La tragedia è stata scoperta all'inizio di questa settimana, quando è stata avvistata l'imbarcazione con solo 38 persone, originarie del Senegal e della Guinea Bissau, rimaste a bordo, compresi 4 bambini. I sopravvissuti saranno rimpatriati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

