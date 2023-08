Ieri sull'isola, nell'arco di 24 ore, c'erano stati 13 sbarchi con un totale di 492. Anche i nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 2.Sbarchi raddoppiati, stretta sulle espulsioni: il piano -di Piantedosi La strategia del ... al momento, è solo un impegno scritto sulla cartada tradurre in provvedimenti concreti. Non ...Sonouna volta le coste tunisine i punti di partenza dei barchini dei. Ieri mattina sono stati trasferiti 586con il traghetto di linea Galaxy, nella serata altre 150 persone ...

Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, oltre 2mila in hotspot - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Sono 239 i migranti che sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno soccorso 4 carrette. (ANSA) ...Verranno accolti in parte nelle strutture di una cooperativa cittadina. La maggioranza di loro invece andrà in palestre di istituti scolastici per visite ...