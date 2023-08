Migranti | a Pozzallo il primo centro per i rimpatri veloci

(Di giovedì 17 agosto 2023) su Tg. La7.it - Nuovi centri perare rapidamente i, che non hanno diritto all'asilo. È la strategia perseguita dal governo per far fronte al boom di arrivi - ...

Nuovi centri per rimpatriare rapidamente i, che non hanno diritto all'asilo. È la strategia perseguita dal governo per far fronte al ... sarà, nel Ragusano . I lavori sono già ...... strutture in cui inon dovrebbero essere trattenuti più di un mese in attesa dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. A, in Sicilia, sono iniziati i lavori per il primo di ......per riportare in patria iche non hanno diritto all'accoglienza. Si partirà, per ovvie ragioni, da Sicilia e Calabria. Il primo centro di questo tipo dovrebbe essere quello di, ...

Migranti, sarà a Pozzallo il primo centro per le espulsioni accelerate alla frontiera per chi arriva da Paesi… la Repubblica

La strategia del governo per far fronte al boom di arrivi. In 239 sono sbarcati, nella notte, a Lampedusa. Al largo, ritrovato il cadevere di un uomo ...ROMA. L'intervento annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi entro settembre avrà l'impianto dei precedenti decreti Sicurezza: una parte de ...