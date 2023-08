Miglior allenatore Uefa | Inzaghi e Spalletti fra i 3 finalisti Il 31 premiazione a Montecarlo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il 31 agosto, al ‘Grimaldi Forum’ di, l’non procederà soltanto al sorteggio dei gironi di Champions League ma anche all’assegnazione dei premi dicalciatore edella scorsa stagione. Sia per un ruolo che per l’altro sono stati designati tre ‘’ fra i quali saranno scelti i vincitori dei due riconoscimenti. Per procedere alla scelta , la commissione tecnica dell’ha indicato una serie di nomi che poi sono stati votati da una giuria composta da allenatori dei club che hanno giocato nella fase a gironi delle tre coppe europee della scorsa stagione e da un gruppo di giornalisti selezionati dalla ‘European Sports Media’. I tre allenatori più votati sono stati, fa sapere l’, Pep Guardiola., Simone ...

