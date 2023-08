Migliaia di persone per lo spettacolo dei fuochi d’artificio al Campo Utili

(Di giovedì 17 agosto 2023) Bergamo. Unodurato oltre mezzora, sotto un cielo nero di nuvole cariche di pioggia, che però sono state clementi e hanno scaricato solo poche gocce. Ialper la festa dell’Apparizione hanno richiamato, come ogni anno, l’attenzione didi. Chi si è posizionato sulle Mura di Città Alta, chi è rimasto in Borgo Santa Caterina, chi in via Baioni:da tutta la città e la provincia hanno raggiunto la zona di Valtesse per ammirare lo show pirotecnico iniziato alle 21 e concluso con un sonoro applauso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bergamonews.it (@bergamonews)

Subito dopo la scossa, sono suonate le sirene e le persone, alcune in preda al panico, sono uscite dagli edifici per precipitarsi in strada. "Non ci sono segnalazioni di incidenti, lesioni o danni". Un forte terremoto è stato registrato nella giornata di giovedì 17 agosto in Colombia, nella zona della capitale Bogotà. Paura in città dove sono scattati gli allarmi e le persone si sono riversate in strada. Terremoto in Colombia. La scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata sudamericana, alle 12.04 ora locale (le 19.04 in Italia). Secondo i dati del Servizio Geologico Colombiano (SGC), il sisma è stato di...

La scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata sudamericana, alle 12.04 ora locale (le 19.04 in Italia). Secondo i dati del Servizio Geologico Colombiano (SGC), il sisma è stato di ..."Non ci sono segnalazioni di incidenti, lesioni o danni alle infrastrutture", ha twittato la sindaca di Bogotá, Claudia López, che ha raccomandato di mantenere "la calma e la serenità" alla popolazion ...