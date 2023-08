Metz-Marsiglia venerdì 18 agosto 2023 ore 21 | 00 | convocati | formazioni | quote | pronostici Marcelino al completo

Leggi su infobetting

(Di giovedì 17 agosto 2023) Seconda giornata di Ligue1, e tocca aldiaprire le danze con l’anticipo in programma sul campo del. Per i grenatines di Boloni esordio amaro sul campo del Rennes; i rossoneri dopo un primo tempo di studio sono venuti fuori alla distanza segnando 4 gol nella ripresa e rendendo traumatico il rientro in massima serie. Traumatica l’eliminazione dalla Champions League per i Phoceens, raggiunti InfoBetting: Scommesse Sportive e