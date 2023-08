Meteo oggi e domani | caldo aumenta con Nerone | weekend record da Milano a Roma

(Di giovedì 17 agosto 2023) L'anticiciclone porta temperature sempre più alte al Centro-Nord: Firenze verso i 40 gradipronto ad invadere l’Italia. Secondo le previsionidi, ilafricano portato in questi giorni dall’anticiclone è solo l’antipasto di un ‘piatto’ ancora più bollente, in arrivo dal. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, conferma cheinvaderà l’Italia con asse Sud-Ovest / Nord-Est, espandendosi dal Marocco verso il Nord Italia. L’asse del promontorio anticiclonico percorrerà una linea immaginaria ‘Fes (Marocco) – Torino’ con il massimo della sua potenza sul Centro-Nord italiano., dunque, si rinforzerà entro ile porterà un ulteriore aumento delle temperature ...

Le previsioniper il weekend E a guardare indietro, il luglio 2023, come conferma la Nasa nel ... Massima allerta pere almeno fino a venerdì prossimo a Bolzano, Brescia e Firenze. Da venerdì ...Nerone pronto ad invadere l'Italia. Secondo le previsionidie domani, il caldo africano portato in questi giorni dall'anticiclone è solo l'antipasto di un 'piatto' ancora più bollente, in arrivo dal weekend. Antonio Sanò, fondatore del sito www.🔊 Ascolta l'articolo Previsioni meteorologiche: Anticiclone e caldo estremo Secondo le previsionidie domani, il caldo africano portato in questi giorni dall'anticiclone è solo l'antipasto di un periodo ancora più torrido che si avvicina dal weekend. L'invasione di Nerone e le ...

Meteo, 17 agosto caldo in aumento. Attenzione ai temporali al Nord METEO.IT

Le previsioni meteo per giovedì 17 agosto Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-sud, in Sicilia e in Sardegna; maggior nuvolosità al Nord, specialmente sul nord-ovest con locali rovesci ...È allerta meteo in diverse zone dell'Italia. Se è in arrivo una nuova ondata di caldo africano, ci sono però alcune provincie dove potrebbero esserci ...