Meteo oggi e domani | caldo aumenta con Nerone | weekend record da Milano a Roma

(Di giovedì 17 agosto 2023) (Adnkronos) –pronto ad invadere l’Italia. Secondo le previsionidi, ilafricano portato in questi giorni dall’anticiclone è solo l’antipasto di un ‘piatto’ ancora più bollente, in arrivo dal. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, conferma cheinvaderà l’Italia con asse Sud-Ovest / Nord-Est, espandendosi dal Marocco verso il Nord Italia. L’asse del promontorio anticiclonico percorrerà una linea immaginaria ‘Fes (Marocco) – Torino’ con il massimo della sua potenza sul Centro-Nord italiano., dunque, si rinforzerà entro ile porterà un ulteriore aumento delle temperature di almeno 3-4 gradi: si prevede il passaggio dagli attuali 37°C di Firenze ...

... il caldo sofferto fino ad, infatti, è solo l'antipasto di un 'piatto' ancora più bollente, in arrivo dal weekend. Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, conferma un quadroanomalo e ...L'AQUILA -e nei prossimi giorni estate a pieno regime Abruzzo, con tanto sole e caldo via via più intenso, con punte over 34 - 35°C sulle zone interne, qualche grado in meno su coste e aree prospicienti ma ...Secondo gli espertiil caldo potrebbe essere spazzato via da una perturbazione atlantica ... anche di forte intensità, sono previstesu 4 regioni del nordovest: l'allerta gialla per il ...

Meteo: Anticiclone Nerone alla massima potenza, dal Weekend 40°C e zero termico Record a 5000m, parla Sanò iLMeteo.it

Per chi si trova in vacanza al mare o sui monti che ci sia il sole e faccia caldo, anche tanto, va bene comunque: le ferie estive cadono una volta l'anno e con tutti i costi che i… Leggi ...Lunga intervista del portiere della Juventus, Wojciech Szczesny ai microfoni polacchi di TVP SPORT, parlando anche del suo futuro e dell'annata conclusa male e che sta per iniziare sempre in bianconer ...