Meteo | le previsioni in Campania per giovedì 17 agosto 2023

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ecco le previsioni meteo per oggi, 17 agosto. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4386m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4398m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore: Giovedì 17 agosto 2023 Al mattino cielo generalmente sereno ovunque con la formazione di qualche cumulo innocuo nelle zone interne. A pesare è stata sia l'incertezza meteo (con cancellazioni o prenotazioni all'ultimo minuto in base alle previsioni) sia le calamità naturali che si sono abbattute in varie zone d'Italia. Ferragosto è passato con temperature più o meno miti, ma le previsioni indicano tutte un ritorno del caldo torrido. Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio salirà a sfiorare, e in alcuni casi a superare, i 40 gradi. Tra Giovedì 17 e Venerdì 18

Meteo, le previsioni. Nerone brucia il Nordest, fino a 40 gradi in Pianura Padana. Ma poi Poppea rompe l'estat ilgazzettino.it

Prosegue il campo di alta pressione in Sicilia. Questo garantisce bel tempo ed assolato ovunque. Lieve aumento delle massime comprese tra i 29 ed i 34 gradi. Situazione meteo in Italia Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano e buone vacanze! Condizioni meteo pressoché stazionarie in Italia, per la persistenza di un campo di alta pressione.