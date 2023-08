Meteo estremo | dal caldo record ai temporali | cosa succede la prossima settimana

(Di giovedì 17 agosto 2023) Avvio dimoltocon l'anticiclone africano Nerone, poi correnti fresche e instabili in arrivo sull'Italia dal Nord Europa Dalai. Lain Italia sarà estrema sotto il profilo; dopo un avvio con temperature dasu molte regioni, sulla Penisola potrebbe piombare un ciclone in discesa dal Nord Europa ricolmo die grandinate, dicono gli esperti del sito www.iL.it. I primi giorni della nuovasaranno ancora all’insegna del grandea causa di una nuova pulsazione del rovente anticiclone africano ‘Nerone’ che abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo, spiegano irologi. ...

Dal caldo ai temporali. La prossima settimana in Italia sarà estrema sotto il profilo; dopo un avvio con temperature da record su molte regioni, sulla Penisola potrebbe piombare un ciclone in discesa dal Nord Europa ricolmo di temporali e grandinate, dicono gli esperti del sito ...🔊 Ascolta l'articolo Previsioni meteorologiche: Anticiclone e caldoSecondo le previsionidi oggi e domani, il caldo africano portato in questi giorni dall'anticiclone è solo l'antipasto di un periodo ancora più torrido che si avvicina dal weekend. L'...🔊 Ascolta l'articolo ScenarioL'anticiclone che si è stabilito sull'Italia sembra essere determinato a persistere, portando con sé condizioni di caldo. Le previsionidi oggi indicano un ulteriore rafforzamento di questo anticiclone, trasformando il Paese in quello che sembra essere un autentico forno africano, con picchi di temperatura ...

Meteo estremo, dal caldo record ai temporali: previsioni prossimi giorni Adnkronos

