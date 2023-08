Meteo | caldo sempre più intenso | weekend di fuoco

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nei prossimi giorni le condizionisull’Italia risulteranno molto stabili e calde grazie all’avanzata dell’anticiclone africano Nerone che porterà in dote temperature elevate non solo in pianura, ma anche in alta montagna con lo zero termico. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, conferma che Nerone invaderà l’Italia con asse Sud-Ovest / Nord-Est, espandendosi dal Marocco verso il Nord Italia. L’anticiclone africano si rinforzerà entro ile porterà un ulteriore aumento delle temperature di almeno 3-4 gradi: si prevede il passaggio dagli attuali 37°C di Firenze ai 40°C tra domenica e lunedì, avremo poi un balzo da 34 a 38°C a Milano, un aumento nella città di Nerone (Roma) da 33 a 37°C. In Sardegna previste temperature torride, in progressivo rialzo con punte di 40-42° nelle zone interne dell’Isola, dai 32 ai ...

...da una grave siccita' che ha compromesso le coltivazioni in campo e poi per alcuni mesi dal moltiplicarsi di eventiestremi, precipitazioni abbondanti e basse temperature ed infine dal...Quanto durerà ilPurtroppo, l'anticiclone africano Nerone non andrà via tanto facilmente: dovremo aspettare almeno il 26 - 27 agosto per una decisa svolta ma, trattandosi di proiezioni a medio ...Le previsioniper il weekend E a guardare indietro, il luglio 2023, come conferma la Nasa nel rapporto dell'Istituto Goddard per gli Studi Spaziali, non solo è stato il piùdi qualsiasi ...

Meteo: da Ferragosto con l'anticiclone africano NERONE farà sempre più Caldo, ma attenzione ai Temporali iLMeteo.it

Alta pressione in rinforzo con temperature rialzo: verso un weekend rovente. Attenzione possibili forti temporali al Nord. Le previsioni meteo del 17 agosto ...È allerta meteo in diverse zone dell'Italia. Se è in arrivo una nuova ondata di caldo africano, ci sono però alcune provincie dove potrebbero esserci ...