Messina | la mia città Michele Ainis | Il Ponte sullo Stretto viola il principio costituzionale di tutela del paesaggio

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il giurista a Huffpost: "Mi sembra che siano ignorati i problemi tecnici, eolici, sismici, geologici, come si ignorano le sorti dei cittadini. Tutto per una specie di astronave sospesa tra due mulattiere. Ma si può decidere tutto questo senza l’approvazione popolare?"

...di assistere da primo cittadino alla Processione della Vara " ha dichiarato il sindaco di...prosegue Basile - un forte senso di emozione e commozione nell'osservare la partecipazione della...Mi ha detto che laera una artrite siero negativa, ossia la cui positività non emerge dalle ... Sono stato ricoverato al centro reumatologico dida una dottoressa, e con i trattamenti oggi ...... sarebbe venuta un'idea: ' Dice - riporta sempreDenaro - 'Ho un mio cugino, ci mandiamo a ... E' così che il boss la racconta ai pm: ' Ci disse: 'Dottò, a mio cognato ed asorella (anche ...

Messina, la mia città. Michele Ainis: "Il Ponte sullo Stretto viola il ... L'HuffPost

Il giurista a Huffpost: "Mi sembra che siano ignorati i problemi tecnici, eolici, sismici, geologici, come si ignorano le sorti dei cittadini. Tutto per ...Messina in festa, ieri, per “una storia di fede lunga 500 anni”. In migliaia i fedeli che hanno assistito alla processione per Maria: “il giorno dopo la Vara la città si sveglia più bella e splendente ...