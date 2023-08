Meloni rientra oggi in Puglia dall’Albania

(Di giovedì 17 agosto 2023) La premier era arrivata a Valona lunedì scorso con la famiglia per una breve visita privata su invito di Rama Giorgia . A quanto apprende l’Adnkronos da fonti informate, la premier – arrivata a Valona lunedì scorso con la famiglia per una breve visita privata su invito del primo ministro socialista Edi Rama, che l’ha ospitata nella residenza di Dhermi – sta lasciando in queste ore l’Albania., sbarcata da un traghetto di linea sulla rotta Brindisi-Valona, era stata accolta il 14 agosto da Rama, che aveva anticipato la notizia di una breve vacanza della premier nel Paese delle Aquile la settimana scorsa e che in questi giorni ospita anche l’ex premier britannico Tony Blair, consulente del governo di Tirana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

