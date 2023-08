Meloni in Albania con Rama | Grazie Giorgia | è stato un onore

(Di giovedì 17 agosto 2023) "Sorella d’Fratello d’Italia., èun". In mezzo cuoricini e le bandiere italiana e albanese. Il premier Edicongeda con queste parole e un post su Instagram, che gli ha fatto visita a Valona per qualche giorno di vacanza. Nella foto si vedono i due insieme al compagno diAndrea Giambruno e al ministro e cognato della premier Francesco Lollobrigida. La premier ha lasciato la Puglia lunedì per recarsi inospite di, che aveva anticipato al Foglio il suo invito. "Ci siamo sentiti anche pochi giorni fa, ho invitatoe la sua famiglia a trascorrere qualche giorno qui da noi, in relax”, ha detto ...

...'Fratello d'Italia. Grazie Giorgia, è stato un onore'. In mezzo cuoricini e le bandiere italiana e albanese. Il premier Edi Rama congeda con queste parole e un post su Instagram Giorgia,..."Sorella d', fratello d'Italia: grazie Giorgia, è stato un onore". Il primo ministro albanese Edi Rama saluta così Giorgiache ha trascorso alcuni giorni insu invito del suo omologo. Le tv albanesi hanno mostrato le immagini dell'arrivo della premier italiana sulle spiagge di Valona, che avrebbe ...Roma, 17 ago. Dopo un breve viaggio di carattere privato in, la presidente del Consiglio, Giorgia, e' rientrata in Puglia, dove sta trascorrendo le vacanze in una masseria nei pressi di Ceglie Messapica (Br). In una dichiarazione pubblicata sul ...

Giorgia d’Albania, la quattro giorni di Meloni ospite di Rama La Stampa

Nella foto si vedono i due insieme al compagno di Meloni Andrea Giambruno e al ministro e cognato della premier Francesco Lollobrigida. La premier ha lasciato la Puglia lunedì per recarsi in Albania ...A riprova dell’ottimo rapporto personale, al di là delle idee politiche diverse, che regna tra i due leader di governo di Italia e Albania. Meloni, in vacanza a Ceglie Messapica, a cavallo di ...