Melissa Satta mamma sexy in vacanza senza Matteo Berrettini | spunta il commento da fidanzato geloso

(Di giovedì 17 agosto 2023)è in Sardegna con il suo bambino Maddox e alcuni amici e si sta godendo un po' di relax prima di rientrare in città per gli impegni di lavoro. La conduttrice è...

Nei giorni scorsi l'ex compagno diha annunciato la decisione di lasciare il calcio giocato . Il 36enne ha annunciato la sua decisione via Instagram, dove ha condiviso un breve video di ..., "ci vuole cu***": spuntano foto pazzesche del suo lato B - GuardaBoateng - Fradegrada in crisi I rumors Nei giorni scorsi l'ex compagno di(oggi felicemente in coppia con il campione di tennis Matteo Berrettini) . Il 36enne ha annunciato la sua ...

Matteo Berrettini, la prima volta con Melissa Satta: rivelazione bollente Grantennis Toscana

Melissa Satta è in Sardegna con il suo bambino Maddox e alcuni amici e si sta godendo un po' di relax prima di rientrare in città per gli impegni di lavoro. La conduttrice è molto attiva sui propri ...Melissa Satta è ancora nell'occhio del ciclone per la sua storia con Matteo Berrettini. Ora la notizia a cui non riesce proprio a credere ...