Meghan Markle | che fine ha fatto l' anello di fidanzamento?

Alle volte, per forza di cose, si è costretti a celebrare il compleanno con qualche giorno di ritardo. Anche se questo, a quanto pare, non sembra turbare una sorridenteche il 4 agosto ha compiuto 42 anni. Vedi di più, sul tappeto rosso in bianco e l'anello con l'acquamarina di Diana Dopo Kate, anche la duchessa del Sussex tira fuori dallo ...I rumors lo vedrebbero a un passo dal divorzio dalla moglie, negli Stati Uniti gli amici Vip ormai lo snobbano e anche i progetti lavorativi nell'ambito del settore dell'intrattenimento ...Vede una similitudine fra la ballerina americana eNo. Adele ebbe molto successo, era considerata più brava del fratello Fred, ma voleva una vita quieta. E non ebbe figli. Iscriviti ...

Così, i più dotati di diottrie hanno notato, nelle foto dell'ultima uscita della duchessa di Sussex, Meghan Markle, uno di quei dettagli nei quali il diavolo dei pettegolezzi può sguazzare allegramete ...In occasione di un (misterioso) compleanno, una raggiante duchessa di Sussex, in uno scatto con le amiche, sfoggia al collo un pendente a disco. Dimostrando ancora una volta la sua passione per i prez ...