Meghan Markle | al polso un cerotto che fa discutere

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 17 agosto 2023)è stata avvistata da sola per le vie dello shopping mentre il marito era all’Estero. Il principe Harry, infatti, si trovava in Asia per un mini-tour da solista in cui si è esibito in una partita di polo. L’apparizione della duchessa di Sussex, però, ha suscitato una serie di dubbi e interrogativi che hanno riguardato soprattutto la sua salute. A preoccupare in particolar modo è stato unal. Come mostrano alcune foto diffuse sui social, la duchessa di Sussex indossava alunantistress da 4 dollari. I fan, infatti, hanno subito notato un piccolorotondo e in poco tempo i tabloid ne avevano già identificato la funzione. Intanto suo marito, il principe Harry si trovava in Asia dove ha dichiarato di sentire molto la mancanza ...