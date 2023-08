Mattia Coffetti | 5 microchip sottopelle | Li uso per pagare | accedere a siti e aprire porte - VIDEO

Sembra un film futuristico la storia di, il primo italiano con chip impiantati sotto la pelle , eppure è realtà. esperto di sicurezza informatica, ha iniziato con il primo chip nel 2019 e da allora non ha più smesso. Ora il ...Si fa impiantare chip sottopelle per pagare e non solo. La storia di, il primo cyborg italiano Farsi installare dei chip sottopelle per interagire con i sistemi tecnologici è già realtà. Un 35enne di Rodengo Saiano, nel Bresciano, chiamato...Registrare dati sanitari, la carta d'identità, condividere il proprio profilo LinkedIn o addirittura pagare la spesa: tutto attraverso dei microchip impiantati sottopelle., 35enne di Rodengo Saiano, piccolo Comune nel Bresciano, è il primo italiano a farsi installare cinque microchip sottocutanei sfruttando le potenzialità della tecnologia direttamente ...

in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30. Ospiti della Puntata: Mattia Coffetti - Informatico Marta Cogoni - Referente Sardegna Tourette Italia ...È accaduto anche qualche giorno fa quando ho appreso che il signor Mattia Coffetti, 35 anni, un informatico di Brescia, fa cose strabilianti grazie a cinque microchip impiantati sottopelle: con un ...