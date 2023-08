Mattarella in vacanza sulle Dolomiti

(Di giovedì 17 agosto 2023) Qualche giorno di relax per il presidente della Repubblicadopo diversi anni trascorsi al mare per le vacanze estive. Sergioè da qualche giorno in una località alpina. Il primo appuntamento pubblico, alla ripresa, è previsto per il 24 agosto quando interverrà al Meeting di Cl a Rimini. Il Capo dello Stato ritorna in montagna dopo aver trascorso per diversi anni le pause ferragostane alla Maddalena, in Sardegna. Nel 2016 scelse Selva di Val Gardena per trascorrere qualche giorno di riposo ospite presso la caserma del centro di addestramento alpino del Carabinieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

