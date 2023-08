Masters 1000 e Wta Cincinnati 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 17 agosto

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ile glididel torneo combined diper la giornata di17. Si giocano tutti gli ottavi di finale degli eventi ATP e WTA, quindi tanta la carne al fuoco. Ad iniziare dal rematch tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, con il numero uno al mondo che vorrà prendersi la rivincita dopo la sconfitta di sei giorni fa in Canada. Resta ancora in corsa un’unica azzurra, ovvero Jasmine Paolini, che nella serata italiana scenderà in campo contro la numero quattro della classifica Elena Rybakina. CENTER COURT Ore 17:00 – (10) Vondrousova vs Stephens a seguire – (4) Tsitsipas vs Hurkacz a seguire – (1) Alcaraz vs (14) Paul Ore 01:00 – (Q) Noskova vs (7) Gauff a seguire – (PR) Monfils vs (2) Djokovic GRANDSTAND Ore 17:00 – (16) Zverev vs ...

Carlos Alcaraz affronterà Tommy Paul al terzo turno deldi Cincinnati 2023 , torneo in programma dal 13 al 20 agosto. A meno di una settimana di distanza è giunta l'ora di prendersi una rivincita. Questo sarà senza dubbio il pensiero che in ...Novak Djokovic se la vedrà contro Gael Monfils negli ottavi di finale deldi Cincinnati 2023 (Stati Uniti) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il campione serbo ha esordito direttamente al secondo turno. Qui ha ...Non mancano di certo i risultati a sorpresa nel 2° turno deldi Cincinnati : il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha faticato e non poco per avere la meglio sull'australiano Jordan Thompson , mentre esce di scena il norvegese Casper Ruud (n.5), ...

Grazie al chiaro successo per 6-3 6-4 su Frances Tiafoe (ATP 10), Stan Wawrinka (51) non ha solo superato i 1/16 di finale a Cincinnati, ma è pure diventato il secondo giocatore più vecchio della ...