Mancini traditore | peggio di Lukaku e Sacchi | ingiustificabile | ma la colpa è di Gravina

(Di giovedì 17 agosto 2023)die di. In attesa che si liberi la strada che dovrebbe portare Spalletti alla guida della Nazionale, non può passare...

... Robertosenza alcun dubbio, senza alcun margine di incertezza, si è preso il ruolo del cattivo nella storia. È stato deludente, senza stile, acido, pavido, cinico, irrispettoso. UnPer i tifosi azzurriè un. Un plebiscito controdopo le dimissioni. La maggior parte dei giornali non dà alibi all'ormai ex ct: le tempistiche lo condannano e mentre in ...Roberto, l'uomo del trionfo di Wembley e della mancata qualificazione al Mondiale qatariota,... Dovrà spiegarsi e cercare le parole giuste per fuggire dall'accusa didella patria. ...

Mancini traditore, peggio di Lukaku e Sacchi: ingiustificabile, ma la ... Calciomercato.com

Peggio di Lukaku e di Sacchi. In attesa che si liberi la strada che dovrebbe portare Spalletti alla guida della Nazionale, non può passare in secondo piano il tradimento di Mancini, capace di battere ...Intervistato da diverse testate, come "Il Messaggero", "Repubblica", "Corriere dello Sport", "Libero" e "Il Mattino", Roberto Mancini, ex ct ...