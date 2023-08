Mancini-FIGC | non finisce qui | Gravina potrebbe fargli causa

... oltre alle 'intrusioni' nel suo staff e alla mancanza di fiducia avvertita per quanto concerne la. Quattro giorni prima delle dimissioni, la moglie diha inviato in qualità di avvocato ......in termini contrattuali. Sulla carta sarebbero dovuti rimanere riservati così come i dettagli dei negoziati con Spalletti. Le parti si sono irrigidite sulle rispettive posizioni: la...La Nazionale italiana si è infilata in una gran bel pasticcio, tra l'altro con due partite decisive da disputare a settembre. Robertosi è dimesso in polemica con lae Luciano Spalletti ancora non è riuscito a sostituirlo in qualità di commissario tecnico, dato che c'è da abbattere la resistenza di Aurelio De Laurentiis ...

Addio Mancini, il retroscena sull’sms della moglie, ora anche la Figc chiede penale Virgilio Sport

La FIGC valuta un'azione legale nei confronti di Mancini. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che la Federazione potrebbe muoversi nei passi giudiziari perché il ...Siamo esattamente a 23 giorni da Macedonia del Nord-Italia, terzo appuntamento per gli Azzurri nel Girone di qualificazione ai Campionati Europei di Germania 2024. Non è dato a sapersi quanto si concl ...