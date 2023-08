Mancini-FIGC | non finisce qui | Gravina potrebbe fargli causa | Nazionali

(Di giovedì 17 agosto 2023) 2023-08-17 12:53:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:e lanon essere finita qui nonostante le dimissioni rassegnate dall’ormai ex commissario tecnico e accettate suo malgrado dal presidentesiano un fatto assodato. Per utilizzare un eufemismo, la Federcalcio non ha gradito il comportamento dell’allenatore jesino, in particolare le modalità e le motivazioni con cui ha rinunciato all’incarico a circa un mese da due impegni delicati e fondamentali per inseguire la qualificazione al prossimo Europeo, contro Macedonia del Nord ed Ucraina. SPALLETTI-, DE LAURENTIIS ALL’ATTACCONON CI STA – Se a parole lo scontro si è consumato sulle scelte arrivate da via Allegri in merito alla composizione dello staff del ct – ma nella Pec inviata dalla ...

ROMA - È finita male, anzi malissimo. Non è escluso ci possa essere una coda nella separazione durissima trae la Federcalcio , irritata (e non poco) per la forma e la sostanza dell'addio, ma anche per il modo in cui si è consumato, durante le vacanze in Grecia (concluse ieri sera), e le sue ...Commenta per primoe la, potrebbe non essere finita qui nonostante le dimissioni rassegnate dall'ormai ex commissario tecnico e accettate suo malgrado dal presidente Gravina siano un fatto assodato. Per ...... oltre alle 'intrusioni' nel suo staff e alla mancanza di fiducia avvertita per quanto concerne la. Quattro giorni prima delle dimissioni, la moglie diha inviato in qualità di avvocato ...

Addio Mancini, il retroscena sull’sms della moglie, ora anche la Figc chiede penale Virgilio Sport

Fanno ancora rumore le dimissioni rassegnate da Roberto Mancini, che domenica scorsa ha lasciato l'incarico di commissario tecnico della Nazionale. Una scelta che di certo non è passata inosservata e ...L'unico fatto certo è che Roberto Mancini se n'è andato in modo clamoroso, ma gli ultimi retroscena non depongono a suo favore. Come quelli raccontati oggi da La ...