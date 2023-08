Mancini | dimissioni illegali ? Cosa spunta dal contratto | impossibile uscirne senza ferite

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) La Nazionale italiana si è infilata in una gran bel pasticcio, tra l'altro con due partite decisive da disputare a settembre. Robertosi è dimesso in polemica con la Figc e Luciano Spalletti ancora non è riuscito a sostituirlo in qualità di commissario tecnico, dato che c'è da abbattere la resistenza di Aurelio De Laurentiis. Quest'ultimo si è messo di traverso per una questione di principio più che di denaro: c'è una clausola che vale quasi tre milioni e il presidente del Napoli pretende che venga rispettata. Anche l'addio dinon è però dei più semplici dal punto di vista economico: il suonon consente di liberarsi in qualsiasi momento a zero, è presente una penale, che l'ormai ex ct potrebbe anche pagare tranquillamente, se dovesse accettare l'offerta-monstre dell'Arabia Saudita (triennale da 40 ...