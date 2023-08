Manchester United | disgustoso il ritorno in squadra di Greenwood accusato di stupro – The Athletic

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 agosto 2023) Thesi scaglia senza mezzi termini contro la scelta deldi reintegrare Mason Greewood in. La scelta era già nell’aria da diverso tempo ma comunque vederlo ancora con la maglia dei Reds è “una realtà difficile da digerire“. Lo scrive Sarah Shephard che aggiunge come dal gennaio 2022, mese in cui il calciatore è stato arrestato per, aggressione e altre gravi accuse, non c’è ancora stato alcun processo. Anzi le indagini sono state sospese: “Favorire ildiingli darebbe l’opportunità di ricostruire la sua carriera e il suo status di calciatore della Premier League. Gli dà la possibilità di diventare un eroe per ragazzi e ragazze troppo giovani per capire le ragioni della sua assenza per ...