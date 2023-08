Manchester City | nei prossimi giorni il rilancio per Paquetà

La stagione 2023/2024 del calcio italiano e internazionale è ai nastri di partenza. L'antipasto è andato in onda ieri con il super match trae Siviglia, che ha regalato a Guardiola e i suoi l'ennesima coppa da sistemare in bacheca, dopo la vittoria della scorsa Champions League ai danni dell'Inter. A breve si ripartirà da ...José Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, ha parlato dopo la sconfitta contro ilai rigori José Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, ha parlato al termine della finale di Supercoppa Europea persa ai calci di rigore contro il. PAROLE - "Attuare ...Kevin De Bruyne è uno dei tre giocatori in lizza per il premio di Giocatore dell'Anno UEFA 2022/23. Contenuti top media Corpo articolo Il centrocampista delKevin De Bruyne è uno dei tre giocatori in lizza per il premio Giocatore dell'Anno UEFA 2022/23. UEFA.com analizza i motivi per cui è in corsa per il premio insieme a Erling Haaland e ...

Dopo l'infortunio di De Bruyne, il Manchester City ha bisogno di un centrocampista offensivo, proprio per questo dovrebbe rilanciare nei prossimi giorni per Lucas Paquetá. Il West Ham fa muro per il b ...Infinity+ trasmette 104 incontri di Champions, i restanti 17 sono trasmessi in chiaro su Canale 5; Sky e Now trasmetteranno 121 partite, incluse quelle trasmesse in chiaro su Canale 5. Le restanti 16, ...