Maltempo | Tassinari Fi | ' anche da Farnesina aiuti a territorio colpito | da altri solo polemiche'

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda i fondi destinati agli interventi per l'alluvione in Emilia Romagna, oltre a quelli stanziati prontamente dal governo,dal ministero degli Esteri, grazie all'impegno del ministro Antonio Tajani, è arrivato un importante contributo. A oggi sono state approvate 29 operazioni, per un ammontare di 11,6 milioni di euro destinati alla copertura dei danni direttamente causati dalle alluvioni. Le aziende beneficiarie sono 18 micro e piccole imprese (4,7 milioni), sei medie imprese (2 milioni) e cinque Mid Cap (4,9 milioni), localizzate tutte nell'area del ravennate, a eccezione di tre aziende site nell'area di Forlì e una nel riminese. I settori di attività spaziano dalla meccanica (settore prevalente rispetto agli tutti gli) al tessile, dalla produzione di semilavorati alimentari alla produzione di ...