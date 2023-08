Maltempo | l’estate sta già finendo | cosa aspettarsi in questi giorni

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dopo l’afa che ha attanagliato il paese, il meteo parla già diper i prossimi. Estate già finita?dicono le previsioni. L’argomento tempo e meteo quest’estate rappresenta un vero e proprio incubo, solo al ricordo dei picchi di calore che tutta l’Italia ha subìto nel mese di luglio.per per finire? Grantennistoscana.itIn molti si chiedono ancora come siamo riusciti a resistere al caldo infernale che ha attanagliato il nostro paese nel mese scorso, un’ondata di calore che tutti definiscono anomalo ma che, a detta degli esperti, è una conseguenza di un fenomeno di cui si parla da anni: il riscaldamento globale. Luglio 2023, il mese più caldo della storia Secondo i dati diffusi della NASA, il mese di luglio 2023 è stato il più caldo dal 1880, anno in cui si registrano questo tipo di dati, ...

